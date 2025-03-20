Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca, sezon içerisinde sahnelenen tüm oyunlar, farklı mekanlarda halkla ücretsiz olarak buluşturulacak.

-Ced

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, Tiyatro Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yıl ‘Daha çok tiyatro, daha çok sanat’ sloganıyla halkımızla tiyatroyu buluşturmayı hedefliyoruz” diyerek, tüm oyunların ücretsiz sergileneceğini belirtti.

Ced, altı gün boyunca dört yetişkin ve bir çocuk oyunu ile Lefkoşa ve Çatalköy’de tiyatroseverlerle buluşacaklarını aktardı.

-İlk oyun 24 Mart Pazartesi günü Eski Mısırlızade Sineması’nda

Tiyatro Haftası, 24 Mart Pazartesi saat 20.00’de Lefkoşa Eski Mısırlızade Sineması’nda başlayacak ve ilk oyun olarak “Burun” izleyicilerle buluşacak.

25 Mart Salı günü saat 20.00’de “Grönholm Metodu”, 26 Mart Çarşamba günü ise saat 20.00’de “Burun” adlı oyun Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerce izlenebilecek.

Program kapsamında ayrıca, 27 Mart Perşembe günü saat 11.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde “Rüya” isimli çocuk oyunu sergilenecek.

Tiyatro Haftası, 27 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda “Yağmur Durduğunda” adlı oyunla devam edecek. Haftanın finali ise 28 Mart Cuma günü saat 20.00’de Eski Mısırlızade Sineması’nda sahnelenecek “His” adlı oyunla yapılacak.