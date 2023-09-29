Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefke’de boş bir binada ele geçirilen 26 çöp torbası ilaçla ilgili tutuklanan eczacı İlksen Takak bugün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis çavuşu Bülent Hapçı, 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında 25 Eylül tarihinde Lefke’de boş bir binada 26 çöp torbası küpürsüz ilaç bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada olayın gündeme gelmesinin ardından ilaçların Takak’ın yönlendirmesi boş binaya bırakıldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı Takak’ın iş yerinde arama yapıldığını, lavaboda yakılarak, yok edilmeye çalışılan bazı belgeler ele geçirdiklerini söyledi.

Polis, ayrıca İlksen Eczanesinde küpürü kesilmiş ilaç, imha edilmeye çalışılan barkodlar, boş ancak küpürleri kesilmiş ilaç kutuları ele geçirildiğini söyledi.

Polis, boş binada bulunan 26 torba ilacın sayıldığını; 2 bin 973 adet ve piyasa değerinin 269 bin TL olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis Çavuşu, Sosyal Sigortalar Dairesine ne kadar küpür gönderildiğine ve ne kadar para alındığına dair araştırma yapacaklarını dile getirdi. Polis, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini belirterek, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.