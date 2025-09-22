Girne Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve “Girne Arkın Group Fest25” kapsamında düzenlenen 24’üncü Uluslararası Zeytin Festivali, 1-5 Ekim tarihleri arasında Zeytinlik köy meydanında gerçekleştirilecek.

Belediye’den verilen bilgiye göre, festivalin açılışı 1 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da yapılacak. Stantlar ise aynı gün saat 18.00’den itibaren ziyaretçilere açık olacak.

Beş gün boyunca devam edecek festivalde; zeytin ve zeytin ürünlerinin yanı sıra kültürel etkinlikler, konserler ve çeşitli gösteriler yer alacak.