Gemikonağı’nda bir apartman dairesinde sakin 23 yaşındaki Courage Chırıgo, balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Polis basın bültenine göre, dün saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda Courage Chırıgo, dairesine girmek için kapı anahtarı olmadığı gerekçesiyle, ara yerde bulunan diğer bir dairenin balkonuna geçip kendi dairesinin balkonuna geçeceği esnada, balkondan yaklaşık 10,7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınan Chırıgo, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Chırıgo’nun ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.