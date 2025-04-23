Tatar: “Kıbrıs Türk halkı, Atatürkçü düşünceyle, çağdaş, milliyetçi ve Anavatan’a bağlı nesiller yetiştirme çabasındadır”

Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde coşkulu törenlerle kutlanıyor.

Bayram kutlamaları kapsamında, sabah saatlerinde Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti ve dernek yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

-Tatar: “Bugün yürütülen iki devletli siyasetin temelinde bu egemenlik bilinci yatmaktadır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, egemenliğin ve milli iradenin önemine dikkat çekerek, bugün yürütülen iki devletli siyasetin temelinde de bu egemenlik bilincinin yattığını kaydetti.

23 Nisan’ın hem çocuklara, hem de Türk milletinin egemenliğine adanmış anlamlı bir bayram olduğunu vurgulayan Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kutlamaktan büyük onur duyduklarını ifade etti.

Konuşmasında, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” sözünü hatırlatan Tatar, Türk milletinin tarih boyunca başka milletlerin esareti altında yaşamayı reddederek, bağımsızlık uğruna kararlılıkla mücadele ettiğini söyledi. Tatar, bu mücadelenin Kurtuluş Savaşı’yla başlayıp, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve Cumhuriyet’in ilanıyla taçlandığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının da bu süreçleri yakından takip ettiğini belirten Tatar, İngiliz sömürge yönetiminin baskıcı koşullarına rağmen Atatürk devrimlerinin bu topraklarda benimsenerek hayata geçirildiğini kaydetti. Tatar, halkın Atatürkçü düşünceyle çağdaş, milliyetçi ve Anavatan’a bağlı nesiller yetiştirme çabasında olduğunu vurguladı.

1974 öncesi verilen mücadele, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve sonrasında oluşan yapının, Kıbrıs Türk halkının kendi egemenliğine sahip çıkma iradesinin bir sonucu olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının Atatürk’ün izinden yürüdüğünü ve genç nesillerin bu bilinçle yetiştirileceğini ifade etti.

Tüm halkın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Tatar, konuşmasını, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu uğurda can veren şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” diyerek sonlandırdı.