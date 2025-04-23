Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir öğrenciye başörtüsü taktığı gerekçesiyle yapılan muameleye tepki göstererek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir başörtülü kızımıza yapılan hadsizliği duydum. Bununla ilgili olarak da gerekli mesajı inşallah vereceğim” ifadelerini kullandı.

Başörtüsünün, Türkiye’de yıllar süren mücadelenin ardından kazanılmış bir hak olduğunu hatırlatan Erdoğan, aynı hassasiyetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de korunması gerektiğini vurguladı. “Başörtüsü meselesi bizim için bir inanç meselesidir, temel bir haktır” diyen Erdoğan, bu konuda sergilenecek her türlü ayrımcı tutumun karşısında duracaklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ilgili kurumların ve yetkililerin, konuyla ilgili olarak bir an önce açıklama yapmaları ve gerekli adımları atmaları gerektiğini ifade eden Erdoğan, olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Toplantıda edinilen bilgilere göre Erdoğan, yaşananları “hadsizlik” olarak değerlendirerek, “Önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret yapacağız. Gerekli mesajları orada vereceğiz” dedi.