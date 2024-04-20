Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri için Ankara’ya giden KKTC öğretmen ve öğrenci heyetini ağırladı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu, KKTC heyetiyle dernek lokalinde kahvaltıda buluştu. Ardından I. Meclis Kurtuluş Savaşı Müzesi, II. Meclis Cumhuriyet Müzesi ve MTA Tabiat Tarihi Müzesi gezildi.

Dernek ve heyet üyeleri, öğle yemeğinde de bir araya geldi.

Yemekte konuşan Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Tolga Ünsaldı, tüm öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Ünsaldı, Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk ulusuna ve Türk çocuklarına ait olan bu anlamlı günde KKTC’den gelen çocuklarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilere 23 Nisan gösterilerinde başarı diledi.

Öğrenci grubunun Başkanı Ata Çeker, davet için teşekkür ederek Ünsaldı’ya hatıra olarak takımlarının formasını takdim etti.