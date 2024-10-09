Baker Seattle'daki Washington Üniversitesi'nde, Hassabis ve Jumper ise Londra'daki Google Deepmind'da çalışıyor.

Ödülü, kazananı belirleyen İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin genel sekreteri Hans Ellegren açıkladı.

Geçen yıl ödül, kuantum noktaları (çok parlak renkli ışık yayabilen ve günlük yaşamdaki uygulamaları arasında elektronik ve tıbbi görüntüleme de bulunan sadece birkaç nanometre çapındaki küçük parçacıklar) üzerine çalışmaları nedeniyle üç bilim insanına verilmişti.

Altı gün süren Nobel duyuruları pazartesi günü Amerikalı Victor Ambros ve Gary Ruvkun'un tıp ödülünü kazanması ile başladı. Makine öğreniminin iki kurucu babası olan John Hopfield ve Geoffrey Hinton'ın ise salı günü fizik ödülünü kazandığı duyuruldu.

Ödüller perşembe günü verilecek edebiyat ödülü ile devam edecek. Nobel Barış Ödülü'nün kazananı cuma günü, ekonomi ödülü ise önümüzdeki pazartesi günü açıklanacak.

Nobel Ödülleri, yaratıcısı İsveçli mucit Alfred Nobel'in bıraktığı vasiyetten 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon euro) nakit parayı da içeriyor.

Ödül sahipleri, Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törenlerle ödüllerini almaya davet ediliyor.