(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da 2022 yılı Temmuz ayında meydana gelen cinsel tecavüz olayıyla ilgili tutuklanan Evrim Karakaş dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Özgür Sunalp mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 00.15’de Lefkoşa’da bir ikametgahta yatak odasında alkollü ve uyur halde olan T.M.’nin rızası olmaksızın cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Polis, şikayetin 21 Temmuz 2022 tarihinde yapıldığın ancak zanlının ifadesi alınmadan önce yasal olarak Lokmacı Kara Sınır Kapısından çıkış yaptığının tespit edilip aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının 10 şubatta Metehan Sınır Kapısından ülkeye giriş yaptığı esnada yakalandığını belirtti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini ancak henüz rapor çıkmadığını belirtti. Polis, ayrıca zanlı ile müştekiden kan örneği alındı, DNA incelemesi için Türkiye’ye gönderileceğini kaydetti. Polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki etmeyeceğini, meselenin ciddi ve ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini, zanlının olaydan sonra güneye kaçtığını ve 2 yılı aşkın süreyle orada kaldığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı tutuklu yargı talebine itiraz edince duruşma gerçekleştirildi.

Duruşmanın ardından Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ispat_vucut yapmasına 150 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500'er bin TL kefalet s imzalamasına emir verdi.