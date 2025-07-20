Tatar: “Ne pahasına olursa olsun devletimizden, özgürlüğümüzden ve egemenliğimizden vazgeçmeyeceğiz"

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51’inci yıl dönümü kapsamında Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarında tören düzenlendi.

Törende, anıt özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatma kararlığında olduklarını vurgulayarak, “Ne pahasına olursa olsun devletimizden, özgürlüğümüzden ve egemenliğimizden asla vazgeçmeyecek, ilkelerinizden aldığımız güçle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Tatar, Denktaş’ın önderliğinin, direniş azminin, kararlı duruşunun ve ilkelerinin daima hatırlanacağını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın anıta çelenk sunmasıyla başlayan tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, yetkililer, sivil toplum örgütü temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

-“Önderliğiniz, direniş azminiz, kararlı duruşunuz ve ilkeleriniz daima hatırlanacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rauf Raif Denktaş’ın anıt özel defterine şunları yazdı:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Raif Denktaş. Bugün bir kez daha manevi huzurunuzdayız. Kıbrıs bir Helen adası olmaması ve halkımızın Rum’un azınlığına düşmemesi için dava arkadaşlarınızla birlikte her türlü fedakarlığı göze alarak başlattığınız büyük mücadele bu yoldaki önderliğiniz, direniş azminiz, kararlı duruşunuz ve ilkeleriniz daima hatırlanacaktır.

Sayenizde Rum-Yunan ikilisinin hayali olan Enosis’in önü kesilmiş, halkımızın bağımsızlığına, özgürlüğüne ve egemenliğine kavuşarak onur ve gurur kaynağımız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur.

Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuştuğu 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümünde bu kutlu mücadelenin öncüsü olarak sizleri bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin temelinde sizin ve dava arkadaşlarınızın emeği, fedakarlıkları, halkımızın Türk Mukavemet Teşkilatı önderliğindeki direnişi, Anavatan Türkiye’nin güçlü desteği ve mücahitlerimiz ile Mehmetçiklerimizin canı, kanı vardır.

Bizlere en büyük emanetiniz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatma kararlılığındayız. Ne pahasına olursa olsun devletimizden, özgürlüğümüzden ve egemenliğimizden asla vazgeçmeyecek, ilkelerinizden aldığımız güçle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Son nefesinizde bizlere bıraktığınız ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatınız, Anavatan Türkiye’ye sıkı sıkı sarılınız’ vasiyetinize sadık kalacağız.

Sizi bir kez daha sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyor; Kıbrıs Türk halkının ve Türk dünyasının yüreğinde yaşamaya devam ettiğinizi biliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”