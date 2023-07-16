“20 Temmuz’da 20 Hamle” Satranç Turnuvasının ilk ayağı düzenlendi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 60’ıncı kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Cumhuriyet Meclisi himayelerinde yapılan turnuvanın ilk ayağı Alsancak Barış ve Özgürlük Milli Parkı'nda yer aldı.

65. Kare Satranç ve Kültür Derneği ile Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen turnuva, BRTK Müdürü Müdürü Meryem Özkurt ve Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’in yaptığı ilk hamleyle başladı.

Meryem Özkurt, '20 Temmuz’da 20 Hamle' Satranç Turnuvasını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyona katkı koyanlara teşekkür etti. Satrancın, cesaretle, cesur hamlelerle oynanan bir akıl oyunu olduğunu dile getiren Özkurt, 1963 yılında cesur ve cesaretli hamlelerle kurulan Bayrak Radyosu’nun 60’ıncı yılını kutladığını kaydetti.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de 20 Temmuz Barış Harekatı’nın Alsancak’tan başladığına dikkat çekerek , etkinliğin Alsancak Barış ve Özgürlük Milli Parkı'nda yapılmasının, bu açıdan ayrı bir anlam ifade ettiğini dile getirdi.

Bu anlamlı organizasyona katkı koymaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Ataser, belediye olarak, tesislerinde, her türlü sosyal etkinliğe, milli duygular içinde yapılacak her türlü organizasyona katkı sağlamak ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını vurguladı.

“20 Temmuz’da 20 Hamle” Satranç Turnuvası'nın son turu yarın “Ç-1974 Müze Gemi”de gerçekleştirilecek.

Barış ve Özgürlük Anıt Alanı Müze Gemi'de gerçekleşecek turnuvanın ödül töreni ise saat 18:30’da yer alacak ve BRT 2’den canlı yayınlanacak.