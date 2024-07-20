İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Anıtı’nda yer alan törene; İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, askeri erkan, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Atatürk Anıtı önünde başlayan tören, ardından Ecevit Meydanı’nda devam etti ve resmi geçit ile son buldu.

-Toroslu

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Ecevit Meydanı’ndaki törende yaptığı konuşmada, günün anlam ve önemine değinerek, Kıbrıs Türk halkının, 1571’den başlayarak varlık mücadelesi verdiğini söyledi.

Toroslu, 1974 yılına kadar yaşanan süreci anlatarak, "Barış Harekâtı ile özgürlüğe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Mehmetçik ve Mücahitleri, Özgürlük Mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, rahmet ve minnetle anan Toroslu, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne şükranlarını sundu.

Ecevit Meydanı’nda düzenlenen törenlerde şiirler okundu, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi dans gösterisi sundu.