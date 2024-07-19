“20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz!”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz!” ifadelerini kullandı.

Özçınar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, faşist Yunan darbesinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile bertaraf edildiği kaydedildi.

20 Temmuz 1974 tarihinin, Kıbrıs Türkhalkı için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Özçınar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk halkı, tam 50 yıl önce, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Garanti ve İttifak Antlaşmaları'ndan’ doğan hukuki haklarını kullanarak Ada'ya müdahale etmesiyle özgürlüğüne kavuşmuştur.

Bizler, yarım asır önce esaretten kurtarılan Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuştuğu bu anlamlı günü, aynı coşku ve heyecanla kutluyoruz.

Geçmişte yaşanan zorluklara rağmen birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla bakarken özgürlüğümüzü kazanmamıza vesile olan tüm kahramanlarımıza minnet duyuyoruz.

Görevimiz, verilen mücadelenin önemini nesilden nesile aktarıp, çocuklarımıza güven veren bir gelecek tesis etmektir.

Halkımızın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlarken, Barış Harekatı sırasında şehit düşenlere Allah’tan rahmet diler, kahraman gazilerimizi saygı ile anarım.”