20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı, İskele’de de törenlerle kutlandı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele Atatürk Anıtı önünde başlayan tören İskele Ecevit Meydanı’nda devam etti.

İskele’deki törenlere, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBKK adına Personel Albay Atakan Atasever, GKK adına Piyade Yüzbaşı Çağdaş Abiç, İskele Belediyesi Meclis Üyesi İldeniz Elbasan, İskele Polis Müdür Vekili Rüstem Tunçtaşlı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum kuruluş ve derneklerle birlikte vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’ndaki törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Ecevit Meydanı’ndaki törene geçildi.

Tören, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Çağdaş Abiç’in tören birliklerinin ve halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutlamasıyla başladı.

İskele Ecevit Meydanı’nda düzenlenen törenlerde günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapılarak, şiirler okundu, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi de dans gösterilerini sundu.

-Toroslu

Törende konuşan İskele Kaymakamı Toroslu, KKTC’nin yaşatılması için kararlılık vurgusu yaparak, Barış harekâtı ile özgürlüğe kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve en derin minnet duygularıyla da yaşamaya devam ettiklerini ifade etti.

Toroslu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Güzel adamızda Kıbrıs Türk Halkı adına barış, huzur ve güvenliğin temellerinin atıldığı şanlı günün 49. uncu yıldönümünde aranızda olmaktan büyük onur ve kıvanç duymaktayım. Kıbrıs Türk Halkı hiçbir zaman zincire vurulmayı, köleleştirilmeyi kabul etmemiş bu duruma başkaldırmaktan vazgeçmemiştir. Kıbrıslı Türkler misak-ı milli sınırları dışında kalıp Türk bayrağını dalgalandırmayı başarabilmiş tek Türk topluluğudur. Bu biz Kıbrıslı Türkler için en büyük övünç kaynağıdır” dedi.

Toroslu, her zaman Kıbrıs Türk Halkının yanında olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne şükranlarını sundu.

-Ardıç

Törende günün anlam ve önemini belirten bir diğer konuşmayı ise GKK’dan Piyade Üsteğmen Mesut Ardıç yaptı.

Ardıç, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca verdiği büyük mücadeleler neticesinde bugünlere gelindiğini ifade etti.

Törende ayrıca Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu öğrencisi Ali Cevizli ‘Kıbrıs’ın Şanslı Günü’, Şht İlker Karter İlkokulu öğrencisi Hilmi Öztugay ‘20 Temmuz’, İskele Evkaf TMK Öğrencisi Tülay Sefer ’20 Temmuz’, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Mehmet Arslan “Özgürlük Marşı”, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Öznur Gökçe ise “20 Temmuz Sabahı” isimli şiirler okudular.

İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören, resmi geçidin ardından son buldu.

Törenler ardından İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBKK adına Personel Albay Atakan Atasever, GKK adına Piyade Yüzbaşı Çağdaş Abiç, İskele Belediye Gazinosu’nda yapılan bayram kutlamasında halkla bir araya geldi.