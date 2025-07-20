20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Gazimağusa’da düzenlenen iki ayrı törenle kutlandı.

Zafer Anıtı’nda düzenlenen ilk törenin ardından İsmet İnönü Bulvarı’nda ikinci tören yapıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Gazimağusa Ticaret Lisesi öğretmeni Cemile Koç’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Gazimağusa Ticaret Lisesi öğrencisi Ertan Kasap “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Özgürlük Şarkısı” isimli şiiri okudu.

4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Teğmen Emre Abi de törende yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanmak suretiyle 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nı gerçekleştirerek adaya barış getirdiğini ifade etti.

Gazimağusa Halk Dansları Derneği’nin sergilediği dans gösterisinin ardından tören resmi geçitle sona erdi.