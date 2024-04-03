KKTC'de dün aniden hayatını kaybeden 87 yaşındaki Hatice Poyraz ile 77 yaşındaki Tahir Bodi’nin otopsi sonuçları açıklanırken, pazartesi günü hayatını kaybeden 36 yaşındaki Nuh Tilim’in ölüm nedeninin kan ve doku örneklerinden yapılacak tetkiklerin ardından tespit edileceği duyuruldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 07.00 sıralarında, Kumyalı’daki evinde ölü olarak bulunan Hatice Poyraz’ın (K-87) otopsisinde ölüm sebebi “kalp krizi” olarak tespit edildi.

Akova’nın kuzeyinde dün saat 13.30’da ise, Tahir Bodi (E-77), traktör araç ile tarlasında çapalama yaptığı sırada, aniden rahatsızlanarak traktörden düşüp yaralanmış ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Bodi’nin otopsisinde ise ölüm sebebi, “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kronik beyin kanaması, düşmeye bağlı kaburga kemikleri kırıkları, iç organ yaralanması ve iç kanama” olarak tespit edildi

Öte yandan, pazartesi günü Güvercinlik’teki evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Nuh Tilim’in (E-36) otopsisinde de kan ve doku örnekleri alındı. Tilim’in ölüm sebebi, yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecek.