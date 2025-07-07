Ay. Napa’da Nepal’li 23 yaşındaki şahsı darp ederek beyin kanaması geçirmesine yol açan 17 yaşındaki Rum cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

Fileleftheros’un haberine göre 3 Temmuz’da sabahın erken saatlerinde sokakta karşılaşan Rum ve Nepalli gençler kavga etti. 17 yaşındaki Rum’un yüzüne attığı yumrukla yere devrilen 23 yaşındaki Nepalli beyin kanaması geçirdi. Önce Mağusa ardından da Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne kaldırılan Nepalli’nin sağlık durumunun ciddi olduğu haber verildi. Polis tarafından dün yakalanan ve mahkemeden hakkında 5 gün tutukluluk emri alınan genç hakkında cinayete teşebbüs soruşturması yürütülüyor.