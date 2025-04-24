Lefkoşa’da ikamet ettiği evde aniden rahatsızlanan, kaldırıldığı Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Hüseyin Değer’in ölüm nedeninin tetkikler sonucunda belirleneceği açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada “Hüseyin Değer’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin yapılacak tetkikler sonucunda tespit edileceği belirlenmiştir” denildi.