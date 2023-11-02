KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 15 Kasım için tören provası yapılacak. Provanın yapılacağı 5 Kasım Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Pazar günü Lefkoşa’da, saat 08.00’den itibaren, tören provasının sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Honda Trafik Işıkları kavşağı arasında kalan yol güzergahı kullanılamayacak.

Sürücülere güzergahlar konusunda şu bilgi verildi:

“Organize Sanayi Bölgesi'ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı veya Atatürk Stadyumu çemberinden kontrollü olarak sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Yakın Doğu Bulvarı üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Hamitköy çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda trafik ışıklarından sola dönerek, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen trafik ışıkları kavşağı ile Metehan-Alayköy çevre yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Alayköy-Metehan çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa ana yolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”