Saat 09.26 itibarıyla Amerikan Doları’nın alış fiyatı 23,50 satış fiyatı 23,95 TL. Güne 25,40 TL’den başlayan Euro’nun satış fiyatı ise 25,90 TL.
İngiliz Sterlini ise 29,70 TL'den alınıp 30,20 TL’den satılıyor.
Saat 09.26 itibarıyla Amerikan Doları’nın alış fiyatı 23,50 satış fiyatı 23,95 TL. Güne 25,40 TL’den başlayan Euro’nun satış fiyatı ise 25,90 TL.
İngiliz Sterlini ise 29,70 TL'den alınıp 30,20 TL’den satılıyor.
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