Kültür Dairesi, güzel sanatlarla ilgili 14 derneğin 19 projesine toplam 779 bin 850TL mali yardım yapıyor.

“Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında oluşturulan Değerlendirme Komisyonu, 20 derneğin 27 projesini inceleyerek 14 derneğin 19 projesine 779 bin 850TL mali katkı yapılmasına oy birliğiyle karar verdi.

2023 yılı için mali yardım yapılacak dernek ve proje isimleri ile katkı miktarları kultur.gov.ct.tr adresinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, değerlendirmede projelerin sanatsal ve kültürel değerinin yanı sıra, ülkeye sağlayacağı katkı da dikkate alındı.

Kararların Kültür Dairesi tarafından ilgili derneklere sözlü olarak bildirildiği, gerekçeli kararların da önümüzdeki günlerde yazılı olarak bildirileceği kaydedildi.

Kültür Dairesi, her yıl “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında derneklere mali yardım yapıyor.