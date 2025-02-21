Kültür Dairesi, yaptığı açıklamada, genç kuşak sanatçıları özendirmek, üretimlerini bir çatı altında sergileyip başarılarını takdir ve teşvik etmek hedefiyle düzenlediği yarışmaya katılmak isteyenlerin, yarışmanın şartnamesi ile başvuru için gerekli belgelere “http://kultur.gov.ct.tr” adresinin “Duyurular” başlığı altından ulaşarak, belirtilen tarihlerde Atatürk Kültür Merkezi’ne eserlerini teslim edip, başvuru yapabileceğini kaydetti.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, genç sanatçıları yarışmaya eser vermek üzere hazırlanmaya davet ederek, duyurusunu Aralık ayının başında yaptıkları yarışma hakkında bilgi verdi.

Bugüne kadar sadece resim sanatı alanında düzenlenen yarışmanın 12.sini 2022 yılında gerçekleştirdiklerini hatırlatan Zaimağaoğlu, yarışmanın kapsamını ilk kez 2 ile 3 boyutlu çalışmaları da kapsayacak şekilde genişlettiklerini ve 13. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi’ni çağdaş sanat alanında düzenlediklerini vurguladı.

Zaimağaoğlu, genç kuşak sanatçıları, biçimin yanında kavramı da organik bir bütünlük içinde ele alan daha özgürlükçü bir sanat anlayışının hakim olduğu çağdaş sanat alanında üretimde bulunmak üzere teşvik etmek istediklerini belirtti.

Yarışmaya eser verecek sanatçıların eserlerinin kimler tarafından ve hangi kriterlerle değerlendirileceğini bilmek istediklerini belirten Zaimağaoğlu, yarışmanın şartnamesinde ilk kez değerlendirme kriterlerine ve seçici kurul üyelerine yer verdiklerine de dikkat çekti.

Yarışmanın seçici kurul üyeliklerini İnci Kansu, Mümine Özdemirağ Yağlı, Nilgün Güney, Osman Keten, Türksal İnce ve Zehra Şonya’nın yapacağını ifade eden Zaimağaoğlu, 13. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi ile sanatı, sanatçıyı ve sanatsal bakış açısını ön plana çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.

-Ali Atakan ve Ayhan Menteş adına özel ödül

Ali Atakan ve Ayhan Menteş adına özel ödül vererek ülkenin duayen sanatçılarını da anmak istediklerini kaydeden Zaimağaoğlu, seçici kurul tarafından tüm eserlerin birlikte değerlendirileceği yarışmada, 3 başarı ödülünün yanı sıra bir de Kültür Dairesi Özel Ödülü verileceğini ifade etti.

Zaimağaoğlu, yarışmada her yıl olduğu gibi para ödülü de verileceğini bildirerek, başarı ödüllerinin 15 bin TL, özel ödüllerin de 10 bin TL para ödülü ile ödüllendirileceğini kaydetti.

Yarışmanın başvurularının 17-28 Mart tarihleri arasında olduğunu ifade eden Zaimağaoğlu, tüm genç sanatçıları 13. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi’ne eser vermeye davet etti.