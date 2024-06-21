Güney Kıbrıs’ta aralarında çocukların da olduğu 13 bin civarında kişinin bulumia ve anoreksiya rahatsızlıklarından muzdarip olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta binlerce çocuğun ve yetişkinin bulumia ve anoreksiyadan muzdarip olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Genel Sağlık Sistemi içerisinde bulumia ve anoreksiya tanısı almış 1166 çocuk bulunduğunu ve bu çocukların klinik psikoloğa yönlendirildiğini belirtti.

976 çocuğun söz konusu rahatsızlıkların başlangıç aşamasında olduğunu ve klinik diyetisyene yönlendirildiğini kaydeden gazete, yetişkinlerde ise tanı almış kişi sayısının 2 bin 997, söz konusu rahatsızlıkların başlangıç aşamasında olanların sayısının ise 7 bin 904 olduğunu ekledi.