İbrahim Özgöçmen: “Bize verilen hiçbir söz tutulmadı”

Ali Özgöçmen: “Milyonlar kazanan özel hastanelerin hemşireleri asgari ücretle çalıştırmasını kınıyoruz”

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Modern hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs “Hemşireler Günü” olarak kutlanırken her yıl 12-18 Mayıs haftasında hemşirelik mesleği hakkında farkındalık çalışmaları yapılıyor. Bu yılki tema “Hemşirelerimiz Geleceğimiz. Bakımın ekonomik gücü”.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası da bu kapsamda Lefkoşa Elysium Park’ta etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek da konuşma yaptı.

“Hemşireler Geleceğimizdir” temasıyla düzenlenen etkinlikte Girne Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Akademisyen Hazel Şahin Tarım ile Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı Güley Bilgi Abatay sunum yaptı.

Etkinlikte, Sorumlu Hemşire Özlem Yorgancı’nın 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden hemşire Bedriye Fidan Yeniçeri anısına hazırlanan sunum da dinlendi.

Etkinliğin açılış konuşmaları Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen tarafından yapıldı.

-İbrahim Özgöçmen: “Bize verilen hiçbir söz tutulmadı”

İlk sözü alan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, hemşirelerin görmezden gelinmeye, küçümsenmeye, aşağılanmaya çalışıldığını savunarak, şiddete maruz kaldıklarını söyledi.

“Sağlıkta şiddet için verilen sözler nerede?” diye soran Özgöçmen, mevsimlik işçi adı altında işe alınan meslektaşlarına saygısızlık yapıldığını kaydetti.

“Bizlere çözüm önerisi bulun, gelin dediniz. Bulduk, geldik” diyen Özgöçmen, Başbakan’dan 18 Aralık 2023’te randevu talep ettiklerini, bu talebe 148 gündür yanıt alamadıklarını söyledi.

Özgöçmen, Başbakanlıkta kendilerine gösterilen muameleyi de eleştirdi.

-“Bize verilen hiçbir söz tutulmadı”

Geçmişte uzaktan gelen hemşirelerin ulaşımının Sağlık Bakanlığı uhdesinde ve minibüs aracılığıyla sağlandığını, vazgeçilen bu uygulama için eylem yaptıklarını söyleyen Özgöçmen, “Bize verilen hiçbir söz tutulmadı” dedi.

Özgöçmen, risk ödemelerinin de yapılmadığını, kendilerine bu konuda söz verilmesinin üzerinden 1 buçuk yıl geçtiğini söyledi.

“Nüfusumuz kaçtır?” diye soran Özgöçmen, sağlık yapılanmasını daha düzgün olabilmesi için nüfusun bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin olası bir depreme hazır olup olmadığını soran İbrahim Özgöçmen, “İddiam odur ki hazır değildir. Olası bir yıkımda KKTC sağlığı da iflas eder” dedi.

“Bu devlet hepimizindir, sadece size ait değil” diyen Özgöçmen, problemlerin el ele verilmesi halinde çözülebileceğini, bunun için de gerekli randevuların verilmesi gerektiğini söyledi.

Özgöçmen, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın bürokratik engelleri aşarak Küresel Hemşireler Birliği’nin 6 kıtadan, 32 ülkeden, 35 sendikaya ev sahipliği yaptığı uluslararası toplantıya katılarak ülkeyi temsil ettiklerini söyledi.

- Ali Özgöçmen: “Milyonlar kazanan özel hastanelerin hemşireleri asgari ücretle çalıştırmasını kınıyoruz”

Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, hemşireliğe yapılan yardımın halka hizmet olduğunu kaydederek, hemşireliğe daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Özgöçmen, özel sektörde çalışan hemşirelere asgari ücret verilmesinin etik ve mantık dışı bulduklarını kaydederek, meslek kodlarına göre asgari yatırım basamakları olacak şekilde yasal düzenlemeler getirilmesini talep etti.

Özgöçmen, “Hemşirelerin milyonları kazandırdıkları bazı özel hastaneler tarafından asgari ücretle çalıştırılmalarını ve sömürülmelerini şiddetle kınıyoruz.” dedi.

Özgöçmen, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü etkinliğinde, deprem felaketinde hayatını kaybeden hemşire Bedriye Fidan’ı, kızı Havin’i, Şampiyon Melekler’i, bu yıl hayatını kaybeden meslektaşı Firdevs İslamoğlu'nu ve trafik kazasında yaşamını yitiren hemşirelik öğrencileri Büşra Yavuz ve Cihan Yüksel’i andı.

- “Ülkemizde en fazla eğitim veren meslek kuruluşu Hemşireler ve Ebeler Birliği’dir”

Özgöçmen, Birlik olarak bu sene hemşirelere yönelik düzenledikleri etkinlikler hakkında bilgi vererek, KKTC’de başka hiçbir kurumun üyelerine bu kadar eğitim şansı yaratmadığını belirtti.

Bu yıl ilk kez ülkede öğrenci hemşireler komitesinin de kurulduğunu belirten Özgöçmen, öğrencileri mesleğe özendirecek teşvik edici çalışmalar yapılması için Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarını göreve davet etti.

Özgöçmen, tarihte ilk kez Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın hiçbir yere bağlı olmadan Kıbrıs Türk hemşirelerini uluslararası arenada temsil ettiğini de kaydetti.

Belediyelerdeki hemşire kadro eksikliği nedeniyle meslektaşlarının faklı kadrolara veya şirketler üzerinden faklı iş kolundan istihdam edilmeye çalışıldığını belirten Özgöçmen, belediyelerde personel yasasına uygun hemşire kadrolarının oluşturulması talebini dile getirdi.