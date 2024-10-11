Rum yönetiminin Kıbrıs sorunu özelinde büyük önem verdiği toplantıya, Avrupa Konseyi Başkanı ile Ürdün Kralı ve veliaht prensi de katılıyor

Akdeniz’e kıyısı bulunan 9 AB üyesi ülkenin (Yunanistan, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Hırvatistan, Slovenya ve Güney Kıbrıs) oluşturduğu MED-9 11’inci zirvesini, bugün dönem başkanı Rum yönetiminin ev sahipliğinde Baf’ta gerçekleştiriyor. MED9 üyelerinin büyük çoğunluğunun devlet başkanı düzeyinde temsil edileceği toplantıya Ürdün Kralı II Abdullah ve Avrupa Konseyi Başkanı Ursula Von der Leyen’in de katılacağı haber verildi.

Fileleftheros, “Çoklu Faydası Olan Toplantı… MED-9: Kıbrıs’ı AB’nin Bölgedeki İstikrar Unsuru Olarak Öne Çıkarıyor” başlıklı haberinde bugünkü toplantının Güney Kıbrıs’a çoklu fayda sağlayacak ve onu AB’nin bölgedeki istikrar unsuru olarak öne çıkaran bir toplantı olduğuna işaret etti.

Gazeteye göre Orta Doğu’daki yayılma eğilimindeki savaş, göç/mülteciler, iklim değişikliği, rekabet gibi konuların ele alınacağı MED-9, Rum yönetimi açısından Kıbrıs sorunu özelinde de önem arz ediyor. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in salı günü New York’ta gerçekleşecek yemekli görüşmesi ve hemen ardından perşembe günü Brüksel’de Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde MED-9’a katılacak liderlerle sabah saatlerinde Kıbrıs sorununu ele alacağı ikili görüşmeler yapacak.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis MED-9 üyesi ülkelerden Fransa, Yunanistan, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Malta, Slovenya’nın devlet başkanları, Portekiz’in Dışişleri bakanı seviyesinde katılacağı toplantıya Hristodulidis’in daveti üzerine Avrupa Konseyi Başkanı Von der Leyen ve Ürdün Kralı II. Abdullah’ın da iştirak edeceğini söyledi.

Ürdün Kralı'nın katılımının, tam da bu zamanda bu toplantıya katılacak olmasının önemine vurgu yapan Letimbiotis, Aşağı Baf’ta “Minthis” isimli sayfiye yerinde yer alacak toplantının saat 13.45’te çalışma yemeğiyle başlayacağını söyledi. Toplantıda AB-Ürdün ilişkilerinin ele alınacağını ve Avrupalı liderlerin, Ürdün Kralı ve veliaht prensi ile AB-Ürdün ilişkilerini daha da güçlendirme yöntemleri konusunda görüş alışverişinde bulunacağını anlattı.

MED-9 toplantısının ilk bölümünde Orta Doğu’daki durumun ele alınacağını yazan gazete, Ürdün Kralı II. Abdullah’ın bölgede şekillenen mevcut durum hakkında bilgilendirme yapacağını ve bu bölümün tamamlanmasının ardından Güney Kıbrıs’tan ayrılacağını kaydetti.

Habere göre toplantının ikinci bölümü tamamen AB gündemiyle ilgili olacak ve AB’nin önümüzdeki dönemde meşgul olacağı konular ele alınacak.

-"Leyen ile Baf sahilinde rahat yürüyüş"

Aynı gazete “Aşağı Baf’ta Rahat Yürüyüş” başlıklı haberinde ise Avrupa Konseyi Başkanı Von der Leyen’in dün Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile Aşağı Baf sahilinde “rahat ve spor kıyafetlerle” yürüyüş yaptığını yazdı. Sahil yolunda uzun bir yürüyüş yapan ikilinin günü, eski Baf limanındaki ünlü bir balık lokantasında akşam yemeğiyle tamamladığı bilgisi verildi.