(Kamalı Haber) - Girne'de meydana gelen "Müstahdem Tarafından Sirkat" suçundan tutuklanan zanlı Ahmet Düzce yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kozal Debreli olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 2024 yılı Şubat ile 2025 yılı Mart ayları arasında Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren CEE Limited isimli işletmede satış sorumlusu olarak çalışmakta olan Girne’de sakin zanlı Ahmet Düzce'nin konu işletmenin müşterisi olan R.D tarafından işletmeye yapılan toplam 117.800 TL’lik ödemenin 106.550 TL’sini kendi şahsi hesabına havale yapmak suretiyle sirkat ettiği yönünde şikayet yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis işletme sahibinin konuyu polisin bilgisine 14 Mart 2025 tarihinde getirdiğini belirten polis zanlı Ahmet Düzce'nin derdest emri ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün polise ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.