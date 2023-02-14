Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Acil Servisi telefon hatları arıza nedeniyle geçici bir süre devre dışı kaldı.
Acil durumlar için vatandaşların arayabileceği numaralar şöyle: 0542 872 9389 - 0533 886 7652
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Acil Servisi telefon hatları arıza nedeniyle geçici bir süre devre dışı kaldı.
Acil durumlar için vatandaşların arayabileceği numaralar şöyle: 0542 872 9389 - 0533 886 7652
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