Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Acil Servisi telefon hatları arıza nedeniyle geçici bir süre devre dışı kaldı. 

DAÜ'den açıklama DAÜ'den açıklama

Acil durumlar için vatandaşların arayabileceği numaralar şöyle: 0542 872 9389 - 0533 886 7652