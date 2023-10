"Lefkoşa’da ve Girne’de “Paylaşınca Çoğalır” uluslararası sergisi ve çalıştayı düzenleniyor

11 ülkeden, 91 sanatçı resimleriyle barış ve sevgi mesajı vermek üzere Lefkoşa ve Girne’de bir araya gelecek.

KKTC, Türkiye, Azerbaycan, Irak, İran, Almanya, Suudi Arabistan, Ermenistan, Hollanda, Venezuela, İngiltere’den ressamlar Lefkoşa Türk Belediyesi ile Girne Belediyesi iş birliğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek, “Paylaşınca Çoğalır” uluslararası sergisine ve çalıştayına katılacak.

“Paylaşınca Çoğalır” sergisi, 20 Ekim Cuma günü saat 16.30’da Lefkoşa Bedesten’de açılacak.

Sanatçılar, 21 Ekim Cumartesi günü Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda çalıştaya katılacak. Burada üretilen eserlerse, 23 Ekim Pazartesi saat 20.00’de Girne’de Bellapais Manastırı’nda açılacak sergide sanatseverlerle buluşturulacak. Proje mimarları KKTC’den Dr. Gülsün Karadayı ve Türkiye’den Pervin Özen, etkinlikle ilgili bugün Merkez Lefkoşa’da basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına "Another World is Possible Forever of Peace"den Gülsün Karadayı ile Halil Öztunç, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul katıldı.

Gazze’deki saldırıların kınandığı, Ortadoğu’da savaşın değil, aklın galip gelmesi temennisinde de bulunulan basın toplantısında halk çalıştaya ve sergilere davet edildi.

- Karadayı

Basın toplantısında ilk sözü alan Gülsün Karadayı, 250 ülkenin temsil edildiği, uluslararası bir birlik olan “Another World is Possible Forever of Peace”e bin 900 sanatçının üye olduğunu, dünyanın birçok ülkesinde barış sergileri düzenlediklerini, Lefkoşa ve Girne’de de bu amaçla bir araya geleceklerini söyledi.

- Öztunç

Halil Öztunç ise "insanları ölüm makinesine dönüştüren" bugünkü dünya düzenine karşı atılacak her adımın barışa katkı olduğunu vurgulayarak, “Sanatçılar renkleri ve fırçalarıyla sevgi ve barış yolunda mesajlar verecekler” dedi.

-Şenkul

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bu etkinliğin bir ucundan tuttukları ve LTB ile iş birliği içinde oldukları için mutlu olduklarını söyleyerek, belediyelerin daha fazla ortak organizasyon yapmasının ülkedeki sosyal yaşamı olumlu etkileyeceğini vurguladı.

-Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Ortadoğu’nun kan gölüne döndüğünü, terör örgütleri ve terör örgütleri gibi davranan devletler sayesinde barışın ne kadar önemli olduğunu tüm coğrafyanın hissettiğini söyleyerek, “Savaşın acısını yaşayan bizler de barışın ne kadar önemli olduğunu yüksek sesle dile getireceğiz” dedi.