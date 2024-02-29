Devlet Piyangosu'nun dün akşamki çekilişinde 1 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan Gönendere sakinlerinden Ali Horoz, ikramiyesini teslim aldı.

Piyangolar Biriminden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiyenin isabet ettiği ve Lefkoşa bayisi Murat Yayman tarafından satılan "40665" numaralı biletin sahibi Ali Horoz, bugün Piyangolar Birimi'ne başvurarak ikramiyesini aldı.

İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp, Horoz'u tebrik ederek ikramiyesini takdim etti.

Sunalp, 8 Mart tarihli çekilişin biletlerinin satışta olduğunu ve büyük ikramiyenin 1 milyon TL olduğunu da hatırlattı ve herkese boş şans diledi.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmî web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabiliyor.