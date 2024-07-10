Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Narkotik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirilirken, tutuklanan Abdul Hakim Seay bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru İbrahim Atabek mahkemede olguları aktardı.

Polis, 9 Temmuz 2024 tarihinde Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde ikamet eden Abdul Hakim Seay'ın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün saat 12.30 sıralarında zanlının ikametgahına gidilerek, mahkeme emriyle arama yapıldığını belirtti. Polis memuru, yapılan aramada yatak bazasının içerisinde 42 ayrı paket halinde bir kilo 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıs olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.