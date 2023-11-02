Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC'de bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Burdur İl Başkanı Gültekin Oktay’ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Başkan Töre, KKTC’nin “Ne mutlu Türk'üm diyene” diyebilen herkesin milli devleti olduğunu, çünkü bu topraklarda Türk milletinin kanı ve canı olduğunu söyledi.

Bugün Gazze’de yapılan soykırımın Kıbrıs Türklerine de geçmiş süreçlerde yapıldığını belirten Töre, Birleşmiş Milletler'in de yine o dönemde bu duruma sessiz kaldığını ifade etti.

Güvenlik Konseyi'nin bile ateşkes çağrısı kararı alamadığına işaret eden Töre, Rusya-Ukrayna geriliminde de aynı tablonun sergilendiğini belirtti.

Töre: “Biz KKTC’ye, Anavatanımıza ve kahraman Türk ordusuna sahip çıkıyoruz” diyerek kendilerinden sonraki nesillere Türklük sevgisi ve şuurunu miras bırakmak için uğraş verdiklerini kaydetti.