Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği' nin organizasyonunda bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali soprano Alina Polova ve piyanist Yuliya Yılmaz konseri ile devam ediyor.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak konser saat 20.30’da başlayacak.

Soprano Polova ve piyanist Yılmaz, ünlü Rus besteci Sergey Rachmaninoff’un doğumunun 150. yılı anısına adayacakları konserlerinde Rachmaninoff’un soprano ve piyano için romanslarını, solo piyano için Etude -Tableaux op.39 no.9 eserini ve Tchaikovsky’nin şarkılarını seslendirilecekler.

Festival pazartesi akşamı sona erecek

Festival, pazartesi akşamı Bellapais Manastırı’ nda yer alacak olan ünlü piyanist Gülsin Onay’ ın sunacağı piyano resitali ile sona erecek.

Konser biletleri Deniz Plazalar'dan, Bellapais Manastırı bilet ofisinden ve online olarak biletfest.com’dan alınabiliyor.