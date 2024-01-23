Zorla insan Kaçırma, soygun, araç içinden sirkat, ciddi darp ve darp zanlıları cezaevine gönderildiler
Lefkoşa’da meydana gelen “zorla insan Kaçırma, soygun, araç içinden sirkat, ciddi darp ve darp” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Nweze Hilarry Nweze ve Archibong Samuel Bassey mahkeme huzuruna çıkarıldı.
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