ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM(GELİŞME)

19.01.2024 tarihinde, Yeşilyurt’ta bulunan köy camisine namaz kılmak için gireceği sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ahmet EKİCİ (E-67)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

22.01.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.A.H.H. (E-21)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmışıtır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTE BELGE DÜZENLEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİN ETMEK

17.01.2024 tarihinde, Girne’de, H.A.L.(E-60) ve H.K.(E-50)’nin, polis tarafından yürütülmekte olan internet üzerinden izinsiz kumar oynatmak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 4 kişi hakkında, polisi yanıltmak ve dolandırmak niyetiyle daha önceden sahte olarak düzenledikleri işten durdurma belgesini, Çalışma Dairesi’nde tedavüle sürüp sahtekarlıkla kayıt temin ettikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ İÇERİSİNDEN HIRSIZLIK

17-18 Ocak 2024 tarihleri arasında, Gönyeli’de bir ikamethgahın önündeki kaldırım üzerinde park halinde bulunan salon araç içerisinde muhafaza edilen tablet bilgisayar, bayan çantası ile birlikte içerisinde muhafaza edilen 110 Stg ve 220 ABD Doları nakit para, 1 adet çeyrek altın ve güneş gözlüğü çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak J.H.P. (E-24) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YARALAMA

19.01.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde, B.B.(K-23), kıskankçlık sebebiyle elinde tutmakta olduğu şampanya bardağını, O.K.(K-30)’nin yüzüne vurmak suretiyle kaş ve alnında kesi oluşmasına sebep olup adı edileni yaralamıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine B.B. tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.









KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

22.01.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedr.

TRAFİK KAZASI

22.01.2024 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, Hasan ÖZARI (E-45) 200 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GB 861 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan NT 015 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Hasan ÖZARI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.