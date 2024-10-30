ZİYARET ANISINA KATİP DEMİRE ŞİLT TAKDİM EDİLDİ

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi Belediye başkanı Katip Demir Gazimağusada Nusrettin Yuca başkanlığındaki Gaziler Cemiyetini ziyaret etti.

Gaziler Cemiyeti başkanı Nusrettin Yuca başkan Katip Demir'in çalışmalarını takdirle karşıladıklarını her zaman takip ettiklerini vatandaşa yardım eden birisi olarak durduğunu bütün hizmetlerini kamu için yaptığı dolayısı ile tebrik eder çalışmalarında başarılar diledi .

Yeniboğaziçi Belediye başkanı Katip Demir ise gazilerimizin bu ülkede vatan için yıllar önce verdikleri mücadelelerini her zaman taktir ettiklerini etmeye devam edeceklerini söyledi .

Demir ülkemizde gerek gaziler derneğimiz gerekse diğer sivil toplum örgütlerinin önemi çok önemli diyerek başkan ve yönetimine teşekkür etti..