Ziyamet - Kumyalı Anayolunda, iki aracın yüz yüze çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polisten yapılan kazayla ilgili açıklama şöyle:

"Saat 17:50 sıralarında, Ziyamet - Kumyalı Anayolunun birinci kilometresinde, Mehmet ALGIN (E-39) yönetimindeki ZNF 732 plakalı araç ile Ziyamet istikametinden Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Halil MANİ (E-75) yönetimindeki GV 414 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GV 414 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe MANİ (K-68) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."