Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Sağlık Bakanlığı bütçesini görüşmeye devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğu ile onaylanan Sağlık Bakanlığı’nın 6 Milyar 930 Milyon 687 bin TL’lik bütçesine yönelik genel kurulda milletvekilleri değerlendirmelerde bulunup, eleştiri ve önerilerini dile getiriyor.

-Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers de, sağlık bütçesinin yetersizliğine işaret ederek, sağlıkta düzgün bir sistem kurulamadığından israfın da çok olduğunu, ciddi yetersizlikler yaşandığını, ancak küçük dokunuşlarla sağlık bütçesinin verimli kullanılabileceğine işaret etti.

Rogers, her yıl aynı aynı konuları konuşmak zorunda kaldıklarını fakat hiçbir şeyin değişmediğini ifade ederek, Sağlık Bakanlığının en azından şimdi tek bir konuyu seçip, o bir sorunu çözmesini önerdi.

Örneğin bir hastanenin yapılmasını veya bir eksiğin bitirilmesini isteyen Rogers, sorunların tek tek çözülmesinin, her yıl aynı şekilde konuşulmasından önemli olduğunu söyledi.

Karadelikleri kısa sürede kapatıp, bütçeyi daha verimli kullanabileceklerini ifade eden Rogers, sevklerle ilgili gereken araştırmaların yapılması ve sorunların çözülmesinin gerekliliğine değindi.

Devlet Laboratuvarı’nın önemine işaret eden Rogers, bu konunun önemsenmesi ve ülkenin ihtiyaçlarına göre sağlıkta öncelikli projeler üretilmesi gerektiğini anlattı.

Laboratuvar ile ilgili de yeniden projeler ortaya atıldığını, mevcut yer ve projeler varken böyle yapılmakla bütçenin boşa harcandığını ifade eden Rogers, ilaç konusunda atılan adımların yanlışlığından bahsetti, bütçenin böyle boşa harcandığını söyledi.

Rogers, reçete yolsuzluğu soruşturmasına da değinerek, bu konudaki gelişmelerden üzüldüklerini ancak ilaç takip sisteminin halen hayata geçirilemediğini kaydetti, bir an önce bu sistemin hayata geçirilmesini istedi.

Yeşil reçete ile ilgili de takip sistemi bulunmadığını ifade eden Rogers, sağlıkta bu yıl sadece ilaç takip sistemi ve ilaç eczacılıkta gereken adımların atılması durumunda olumlu adımlar atılmış olacağına işaret etti.

Erken tanı yanında koruyucu hekimliğin önemine dikkat çeken Rogers, kanserin olmadan yakalanması için kanser taraması yapılmasının artırılması gerektiğini, yeni doğan taramaları, çocuk aşılarının da yakından takip edilmesinin, bu konularda verilerin toplanmasının önemine değindi.

Rogers, sivrisinekle mücadelede iki toplumlu çalışmalar ve farklı virüslerin taşınmasına işaret ederek, planlamanın ve tespit etmenin önemine vurgu yaparak, Sağlık Bakanlığının bu konudaki eylem planının ne olduğunu sordu.

Eczacılık ile ilgili bir konuya da değinen Rogers, yurt dışından gelen diplomaların iyi incelenmesi gerektiğini kaydetti.

-İncirli

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, sağlığın her şeyden önce gelmesi gerektiğini, ancak bütçeye bakıldığında bunun böyle görünmediğini kaydetti. İncirli, sağlığın ülkelerin önceliği olması gerektiğini vurgulayarak, “Kazanın dibi değil” ifadesini kullandı.

Sağlığın güçlü olmasıyla toplumun, ülkenin ilerleyip gelişebileceğine işaret eden İncirli, bir çocuğun anne karnından yaşlanma sürecine kadar sağlığının korunmasının önemine işaret etti.

Yaşam boyu sağlık, koruyucu önlemler ve sağlıklı yaşamın önemini anlatan İncirli, ülkede sağlığa önem verilmediğini, o yüzden her sene bütçe döneminde aynı hastane, personel, altyapı sorunlarını konuştuklarını kaydetti.

Bakış açısı değiştirilmezse aynı sorunları konuşmaya devam edeceklerini ifade eden İncirli, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda bir seferberlik başlatması gerektiğini, hükümete bütçenin yetersiz olduğunu anlatması gerektiğini, CTP olarak bu konuda bakanlığa yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

İnsanlığın en büyük düşmanının hastalıklar olduğunu ifade eden İncirli, hastalıkların önceden önlenebileceğini, tedavi edilebileceğini kaydetti, erken tanının önemine vurgu yaptı. Bazen doğru tanı, doğru tedavi yapılamadığından da insanların zarar gördüğüne işaret eden İncirli, bu yüzden doğru bir sağlık sisteminin önemli olduğunu, sağlığın geliştirilmesine odaklanılması gerekliliğine değindi.

Pandemi döneminde sağlık sisteminin öneminin anlaşıldığını ancak gereken derslerin çıkarılmadığını bu sağlık bütçesinden anladıklarını ifade eden İncirli, ülkede kamu hastanelerine 2022 yılında 1 milyon insanın başvuru yaptığını kaydetti, sürekli talebin arttığını ancak sistemin geliştirilemediğini, var olanın da korunamadığını belirtti.

Sağlığın hastalıklara karşı verilen bir savaş olduğunu ifade eden İncirli, bu savaşta silahlara ihtiyaçları olduğunu o yüzden altyapının büyük önem taşıdığını söyledi.

Reçete yolsuzluğu konusuna da değinen İncirli, Sağlık Bakanlığının bu konuyu doğru yönetemediğini, insanların ilaçsız kaldığını, bu işin ne zaman düzeleceğinin de belirsiz olduğunu kaydetti.

“Para yok, bütçe yok” sözlerine artık inanmadıklarını, sağlığa bütçe verilmediğini ifade eden İncirli, rakamlara bakarak, hükümete “sizin iş yapmaya niyetiniz yok” diye seslendi.

“Böyle yaparak, sağlıkta kendi ayağımıza sıkıyoruz” diyen İncirli, eleştirilerde bulundu, ülkede hamilelerde ve çocuklarda sıkıntılar olduğunu, demir eksikliği, kan değeri düşüklüklerine değindi, bu konuda harekete geçilmesi gerektiğine işaret etti.

Nüfusa göre planlamanın önemine işaret eden İncirli, bu yüzden korkmadan doğru rakamların bulunması gerektiğini söyledi.