Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de, 18 Nisan Bağımsızlık Günü münasebetiyle affedilen 4 binden fazla mahkum cezaevinden çıktı.

Zimbabve ulusal basınında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkedeki cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için Bağımsızlık Günü vesilesiyle 4 binden fazla mahkumun yararlanacağı af kararı çıkardı.

Af kapsamında, 18 Nisan itibarıyla cezalarının 3'te 1'ini çekmiş tüm kadın ve çocuklar, cezalarının 10'da 1'ini tamamlamış 60 yaş üstü kişiler ve müebbet hapis cezası almış olup 20 senenin üstünde hapis yatanlar tahliye edildi.

Ayrıca, idam cezasına çarptırılmış olup 10 yıldan uzun süredir hapis yatan mahkumların cezaları da ömür boyu hapis cezasına çevrildi.

Cinayet, vatana ihanet, cinsel saldırı, silahlı soygun, kamusal şiddet, insan kaçakçılığı ve yasa dışı silah bulundurma suçlarından ceza alanlar bu aftan yararlanamadı.

Zimbabve'de geçen yıl da hapishanelerde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle yaklaşık 4 bin mahkum affedilmişti.