Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlığını eleştirerek, Rus ekonomisinin bugüne kadar getirilen yaptırımlardan etkilenmediğini, bundan AB ekonomisinin zarar gördüğünü söyledi.

Peskov, gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı.

AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlığına değinen Peskov, "AB ve üye ülkelerinin çoğu, Rusya'ya karşı oldukça düşmanca bir tutum sergiliyor. Yaptırım politikasının devam etmesinin Rusya'nın politikasını etkileyebileceği yanılgısına düşüyorlar." diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın bu yaptırımların etkisi altında olmadığını vurgulayarak, "Son 3 yılda bu durum, önceki 18 paketle açıkça ortaya konuldu. Ama yaptırımlar AB ekonomisine bariz zarar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yanayız"

Ukrayna meselesinde müzakerelere açık olduklarını söyleyen Peskov, "Bu konudaki tutumumuzu koruyoruz, müzakere sürecine açığız. Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin bizim için tercih edilir olduğunu belirtmeye devam ediyoruz. Bu nedenle, buradaki tutumumuz herkesçe biliniyor ve hiçbir şekilde değişmedi." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş esiri değişimlerinin şimdilik durdurulduğunu söyleyen Peskov, "Ancak bu, değişimlerin devam etmeyeceği anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

ABD ile aralarındaki diyaloğun çeşitli kanallar üzerinden devam ettiğine dikkati çeken Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir sonraki temasın ne zaman gerçekleşeceği konusunda henüz net bir fikir birliği bulunmadığını dile getirdi.

- "BMGK yapısında reform yapılmasını destekliyoruz"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reform yapılması ve veto hakkının sınırlandırılmasıyla ilgili sözlerini değerlendiren Peskov, BMGK'de reform yapmak için mutabakat sağlanması gerektiğini vurguladı.

Konseyin daimi üyelerinin görüşleri taban tabana zıtken mutabakat sağlamanın fiilen imkansız olduğuna işaret eden Peskov, "Gerçekten de BMGK'de reform yapılması ve Konseyin hızla değişen yeni dönemin gerçeklerine uyarlanması gerektiği fikrini sürekli olarak destekliyoruz." diye konuştu.

Hem Rusya hem de aynı çatı altında kendilerini birleştiren BRICS ve Şanhgay İşbirliği Örgütüne üye ülkelerin barış ve kalkınma beklentileri konusunda ortak bir vizyona sahip olduğunu, bu ülkelerin küresel ilişkilerde var olan BM merkezli sistemi savunduğunu belirten Peskov, "BM'yi geleceğin gerçeklerine adapte edebilecek miyiz göreceğiz. Ama şimdilik durum fiilen ortada." ifadesini kullandı.