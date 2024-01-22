Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Polonya'nın, Ukrayna için yeni bir savunma paketi sağlayacağını bildirdi.

Zelenskiy, çalışma ziyareti için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüştü.

Görüşmenin ardından taraflar ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, Tusk'un bu ziyaretinin başbakan olarak Avrupa Birliği (AB) dışındaki bir ülkeye yaptığı ilk ziyaret olduğunu belirterek, "Bu tercihi, Ukrayna'da bulunma tercihini takdir ediyoruz. Polonya'nın, Ukrayna'yı seçmesini takdir ediyoruz" dedi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kendilerine verdiği destek için Polonya'ya ve halkına teşekkür etti.

Görüşmede ikili ilişkilerin tüm alanlarını ele aldıklarına işaret eden Zelenskiy, "Polonya'nın yeni bir savunma paketi var. Devam eden bu desteği takdir ediyoruz. Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yönelik daha büyük ölçekli silah alımları için işbirliğimizin yeni bir şekli var: Ukrayna için bir Polonya kredisi" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Tusk ile gelecekte ortak silah üretimi imkanlarını, Ukrayna'nın AB üyeliğine doğru ilerleyişi, Avrupa kurumlarıyla etkileşim konularında deneyim alışverişini ele aldıklarını aktardı.

Başbakan Tusk da Polonya'daki tüm siyasi güçlerin, Rus saldırganlığına karşı mücadelede Ukrayna'nın mevcut tüm araçlarla desteklenmesi gerektiği inancını paylaştığını kaydetti.

Ukrayna'nın AB'ye mümkün olan en kısa sürede tam üye olması için yardımcı olmaya çalışacaklarını söyleyen Tusk, "Ayrıca diğer tüm formatlarda da işbirliği yapacağız. Bu nedenle bugün Devlet Başkanı'na (Zelenskiy) Polonya'nın NATO Vilnius Zirvesi'nde oluşturulan G7 ortak deklarasyonuna katıldığını bildirdim" dedi.

Tusk, Ukrayna-Polonya iş projelerinin yanı sıra silah ve mühimmat üretiminde ortak yatırımların önemini vurgulayarak ayrıca Polonya'nın Ukrayna'nın yeniden inşasında yer almayı planladığını ve Polonya hükümetinin bu konudan sorumlu bir komiser atayacağını ifade etti.