İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinde bir yıl önce 229 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinde siyasi sorumluluğu olduğu gerekçesiyle yoğun baskı gören Valensiya özerk hükümet başkanı Carlos Mazon istifa etti.

Sel felaketinin 1. yılı dolayısıyla Valensiya'da geçen hafta organize edilen resmi törende halktan büyük tepki alan Mazon, baskılara daha fazla dayanamadı.

Mazon, soru almadan basına yaptığı açıklamada, "Önceden istifa etmeliydim. Şahsım ve aileme karşı tahammül edilemez dönemler yaşadım. Artık daha fazla dayanamam." diyerek istifa ettiğini açıkladı.

Sel felaketi sırasında İspanyol kadın gazeteci ile öğle yemeğinde olan ve önlem almakta geç kalmakla suçlanan Mazon, "Şahsi hataların tanınma zamanı geldi. Hatalar yaptığımı biliyorum, kabul ediyorum ve tüm hayatım boyunca bunlarla yaşayacağım. Özür diledim ve tekrarlıyorum ama bunların hiçbiri siyasi hesaplar veya kötü niyetten kaynaklanmıyordu. Trajedinin bu kadar büyük olacağını bilmiyorduk." ifadelerini kullandı.

Valensiya'da Temmuz 2023'ten bu yana özerk hükümet başkanı olan Mazon, sel felaketinin mağdurları tarafından kendisine yönelik son zamanlarda gelen eleştirileri "zor, yürek parçalayıcı ve acımasız" olarak nitelendirerek, "Eleştiri ve siyasi gerginliğin hedefiyim." dedi.

İspanya'da ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisine (PP) bağlı olan Mazon ayrıca, sel felaketinde ve sonrasında sol koalisyonun iktidarda olduğu merkezi hükümeti "yanlış bilgilendirme ve yardımların gecikmesiyle" suçladı.

Valensiya'da özerk yönetim parlamentosunun, yeni hükümet başkanını seçeceğini ya da erken seçim kararı alacağını kaydeden Mazon, sel felaketinin tüm sorumlularının hesap vermesini istedi.

Mazon, PP lideri Alberto Nunez Feijoo'nun 2 Kasım'da partisinde yapılan toplantıda, Valensiya'da gelecek özerk hükümet başkanı seçiminde kendisinin aday gösterilmeyeceği kararını almasının ardından istifasını açıkladı.

Mazon'un açıklama yaptığı sırada, sel felaketi yaşanırken birlikte yemekte olduğu gazeteci Maribel Vilaplana da bu trajediyle ilgili bir soruşturma kapsamında mahkemede ifade verdi.

Valensiya tarihinin en büyük afeti olarak gösterilen 29 Ekim 2024'teki sel felaketinde 229 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından geçen bir yılda Valensiya halkı 12 kez meydanlara çıkarak, Mazon'un istifasını istemişti.