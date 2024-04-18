Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın “ÇARE-SİZ-LİK” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, dün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılışı gerçekleştirilen sergide Şonya’nın 20 metal eseri teşhir ediliyor. Sergi Şonya’nın dördüncü kişisel sergisi oluyor.

Serginin açılışına Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

-Şonya

Serginin açılışında yaptığı konuşmada Şonya, her yıl Dünya Sanat Gününde DAÜ’nün bir sergiye ev sahipliği yaptığını kaydetti. Şonya, Dünya Sanat Günü kapsamında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’ndaki sergi salonlarına Kıbrıs sanat tarihinde önemli bir yere sahip olan merhum sanatçılardan Ayhan Menteş ve Ali Atakan’ın isimlerinin verildiğini söyledi.

-Zorlu

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zorlu konuşmasında DAÜ’nün akademik alışmalara verdiği önem kadar sanata da değer verdiğini, emek ve fedakarlık içeren her çalışmanın yanında olduklarını kaydetti.

Prof. Dr. Zorlu, sanatın sokaklara taşmasını ve günlük hayatın bir parçası olmasını temenni etti.

Serginin metin yazarlığını Derya Ulubatlı ve Tuğçe Arslan gerçekleştirdi. Sergi 30 Nisan’a kadar hafta içi 10.00-17.00, cumartesileri 13.00-15.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.