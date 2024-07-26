Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’ndaki imza törenine, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, TC Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı, TC Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcıları Sukün Işıtan ve Hüsnü Emre Başer, Sanat Teknik Müdürü Hakan Dündar, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri ve Kültür Sanat Danışmanı Serdar Tuksal katıldı. Tören öncesinde kısa bir sohbet gerçekleştirildi ve karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

İmzalanan protokol kapsamında, Kıbrıs Türk tiyatrosunun geliştirilmesi, estetik ve etik değerlerinin güçlü kılınması için ortak etkinlikler ve çalışmalar düzenlenmesi, tiyatro sanatı ile turizmin kültürel ve sanatsal boyutuna katkıda bulunulması hedefleniyor.

-Şenkul: “Ülkemiz kültür ve sanatına önemli bir katkı”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, imzalanan protokolün çok anlamlı olduğunu vurgulayarak büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye’nin her alanda olduğu gibi tiyatro konusunda da önemli bir ülke olduğuna işaret eden Şenkul, güçlü sanatçı havuzu ile TC Devlet Tiyatroları’nın ülke kültür ve sanatına önemli katkıları olacağını ifade etti.

Şenkul, Girne’de kültür, sanat ve spor üzerine bir denklem kurduklarını belirterek, bu üç alanda ortak bir payda yaratarak kentin sahiplenmesine ön ayak olma çabasında olduklarını söyledi. Bu bağlamda verilen desteğin çok anlamlı olduğunu belirten Şenkul, Tamer Karadağlı ve ekibine teşekkür etti.