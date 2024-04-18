KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, derneğin, tüketicilere makbuz ve fatura vermeyen iş yerlerini kara liste kapsamında teşhir edeceği ve boykot uygulayacağı uyarısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Işık, yasal zorunluluk olan fatura ve makbuz vermekten kaçınan iş yerlerinin tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlerde yaşadığı sorunlar ile ilgili haklarını aramalarını da engellediğini belirtti.

Faturası olmayan hukuksal ve ekonomik eksiklikler içeren sorunlu, kusurlu, ayıplı ve arızalı mal ve hizmetlerde tüketici şikayetlerinin ve hak taleplerinin Mal ve Hizmetler Hakem Heyetinde görüşülmesinin kabul edilmediğini belirten Işık, tüketicilerin mağdur edildiğini savundu.

Işık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına, fatura ve makbuz vermeyen işyerlerinin sundukları mal ve hizmetlerin Tüketicileri Koruma Yasası doğrultusunda, “Ayıplı mal ve hizmetler” kapsamına alınmasını sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması için çağrı yaptı.