Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bertan Zaroğlu, “Parlamenter sistemin topalladığını” iddia ederek, anayasal değişikliğin şart olduğunu savundu.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bertan Zaroğlu, Kıbrıs Tv’de soruları yanıtladı.

YDP’den verilen bilgiye göre, Zaroğlu, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin 10 gün süren eylemi ve hükümetin yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zaroğlu, sürecin en başından bugüne kadar hükümetin çözüm için iyi niyetli bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Zaroğlu, et fiyatlarının önüne geçebilmek için hükümetin kararlılıkla adımlar attığını, narh koyduğunu, kasaplarla, üreticilerle görüştüğünü, 3 bakanlığın görevlendirildiğini, komisyonlar kurulduğunu anlattı.

Zaroğlu, hükümetin et ithali kararını almadan önce girişimlerde bulunduğunu ancak çözüm bulamayacağını anladığı anda ithal et iznini verdiğini kaydetti.

Zaroğlu, “Hükümet uzlaşı için doğru olanı yaptı ancak üretici eylem hakkını kullandı” dedi.

“Eleştirmek, eylem yapmak haktır, karşı olduğumuz nokta eylemin yöntemi olmuştur” ifadelerini kullanan Zaroğlu, “Hak uzlaşı masasında yetkililerle görüşerek aranır, Hayvancılar Birliği de Başbakanlığın önünde eylemini sonlandırarak olumlu bir adım atmıştır” dedi.

Zaroğlu, eylemin, siyasi bir niteliğe dönüştüğünü ve halk nezdinde destek bulmadığını da iddia etti.

Hayvancının yanlışından dönerek, uzlaşı yoluna döndüğünü ifade eden Zaroğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin eyleme yönelik tutumunu da eleştirdi.

Zaroğlu, CTP’nin geçmişte ülkeye ithal et getirme girişiminde bulunduğunu ifade ederek, bugün ise popülist bir yaklaşımla hayvancıları eylemi sürdürmeleri için teşvik ettiğini savundu.

Zaroğlu, ülke sorunlarına çare üretebilmek ve icraat yapabilmek için sistem değişikliğinin bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “palyatif çözümler” ile bir sonuç alınamayacağını vurguladı.

Parlamenter sistemin “topalladığını” öne süren Zaroğlu, anayasal değişikliğin şart olduğunun belirtti.

Siyasi istikrarın ancak bu şekilde sağlanacağını savunan Zaroğlu, “tüm siyasi partilerin bir araya gelerek yeni bir ufuk çizilmesi gerektiğini, değişimin ancak cesur kararlar alabilmekle mümkün” olduğunu kaydetti.

Zaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bir erken seçimi öngörmediğini de belirterek, YDP’nin seçimlere en hazır parti konumunda olduğunu ve kurultay sürecinden parti olarak büyük bir birlik ve bütünlükle çıktıklarını söyledi.