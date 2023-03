Kıbrıs Postası - Nadire Bahadi

Mağusa'da Cumartesi günü sabahın ilk saatlerinde ThemisCentre isimli iş merkezinde bulunan ve Mağusa Bölge Kıdemli Savcısı Mustafa İldeniz'e ait olan boş ofise 3 el ateş açan zanlılar Mağusa polisinin yürüttüğü başarılı soruşturma neticesinde dün Girne'de kıskavrakyakalandılar. Yürütülen geniş çaplı soruşturma ile kısa sürede tespit edilen zanlılar Serhat Tokur ile suç ortakları olduğu düşünülen Yusuf Başeğmez ve Ferhat Bitirmiş tutuklanarak bugün polisin yoğun güvenliği altında Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkemede ifade sunan polis subayı Halil Seven,zanlı Tokur'un polise verdiği ilk gönüllü ifadesinde suçunu inkar ettiğini ancak, ikinci gönüllü ifadesinde ise suçu, adı daha önce KKTC birçok olaya karışan ve ülkede bulunmadığı bilinen Veysi Çelik'in verdiği direktif ile işlediğini itiraf ettiğini açıkladı.

ÜLKEYE GELELİ HENÜZ 6 GÜN

Olayın soruşturmasını yürüten Müfettiş Muavini Halil Seven mahkemede verdiği ifadesinde, 1 Haziran 2019 tarihinde saat 03:15'de Mağusa'da İlker Karter Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ThemisCentreisimli binanın 22 numaralı boş ofisinin camlarına 3 el ateş edildiğini ve camlarda kasti hasar oluştuğunu kaydetti. Yapılan geniş çaplı soruşturmada, kamera görüntülerinin incelendiğini ve telefonlar ile ilgili incelemeler yapıldığını belirten Seven,soruşturma neticesinde zanlı Serhat Tokur'un bugün sabahın ilk saatlerinde Girne'de tespit edilip tutuklandığını açıkladı. Zanlı Tokur'un polise gönüllü ifade verdiğini belirten Seven ilk gönüllü ifadesinde suçu inkar ettiğini ancak ikinci gönüllü ifadesinde ise Veysi Çelik'in direktifi ile bu suçu işlediğini itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı Tokur'un evinde arama yapıldığını söyleyen Seven, zanlı Yusuf Başeğmez ile Ferhat Bitirmiş'in de aynı evde tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.Seven, zanlı Yusuf Başeğmez ve Ferhat Bitirmiş'in çok kısa süre önce zanlı Serhat Tokuş ile yakın dönem içerisinde KKTC'ye geldiğini ve zanlı Tokur ile ayni evde kalmaya başladıklarını açıklarken, zanlı Tokur'un ise olaydan 6 gün önce KKTC'ye geldiğinin tespit edildiğinisöyledi. Seven, zanlı Tokur'un bu 6 günlük süre içerisinde kimlerle ne şekilde istişare halinde olduğuna dair araştırma yapılacağını kaydetti.

SEVEN: SUÇ, TÜRKİYE VE GÜNEY KIBRIS'TAN YÖNLENDİRİLDİ

3 zanlının ifadelerinde birbiri ile uyuşmayan hususlar olduğunu söyleyen polis subayı Halil Seven, zanlı Başeğmez ile Bitirmiş'in de suçla bağlantısı olduğunu düşündüklerini kaydetti.Seven suçun Türkiye'den ve Güney Kıbrıs'tan yönlendirilerek işlendiği yönünde de ellerinde şahadet olduğunu, bu hususta soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

3 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Polis subayı Seven suçla ilgili 3 arandığını açıkladı.Aranan emarelerin olduğunu ve olayda kullanılan tabancanın henüz bulunamadığını söyleyenSeven, zanlı Tokur'a yardımcı olan birden fazla kişinin olduğunun aşikar olduğunu ve bu kişilerin tespit edilmesi gerektiğini kaydetti.Yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Seven, zanlıların 3'er gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.