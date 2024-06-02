Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de, Salih Miroğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Starling” isimli markette kasiyer olarak çalışan zanlı Muhammet Aziz Geçgel’in müşteriler tarafından alınan market ürünlerinin ücretini çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Barış İpek olayla ilgili bulguları aktardı. İpek, zanlı Muhammet Aziz Geçgel’in 17-26 Mayıs 2024 tarihleri içerisinde Girne’de, Salih Miroğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Starling” isimli markette kasiyer olarak çalıştığı esnada müşteriler tarafından alınan market ürünlerini kasasından geçirip müşterilere teslim ettikten sonra ve ürünleri kasadan iptal edip, karşılığında müşterilerden toplamda almış olduğu nakit 6.899,31 TL parayı kasaya teslim etmeyip, tasarrufuna geçirmek suretiyle konu paraları sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde almış olduğu paraları kumarhanede harcadığını söylediğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlının verdiği ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek incelenecek kasa faaliyetlerini de göz önünde bulundurup ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Murat Soytaç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.