(Kamalı Haber)- Değirmenlik'te meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Mehmet Cemil Kara bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Yaren Turan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 28.11.2022-01.07.2024 tarihleri arasında Değirmenlik'te faaliyet gösteren Varan Gıda ve Süt Ürünleri LTD'de dağıtımcı ve tahsildar olarak çalışan zanlının, işletmelere dağıtımını yaptıktan sonra tahsil etmiş olduğu 221.772,76 TL. parayı şirkete yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi. Polis memuru, şikayetin 21 Ağustos tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının aleyhine getirilen müstahdem tarafından sirkat suçunu kabul ettiğini ve ifadesinde parayı geri vereceğini söylediğini aktardı.

Polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı çok pişman olduğunu söyleyerek, parayı geri vereceğini ifade etti.



Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.