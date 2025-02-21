(Kamalı Haber) Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Ensari Pamuk (E-36) bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru Süleyman Talu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 20 Şubat’ta saat 13.30’da Metehan bölgesinde zanlının, kendisine verdiği borcu geri ödemediği gerekçesiyle tasarrufundaki çakıyla M. V.’ye saldırdığı esnada araya giren S. G'nin karın kısmına saplayıp, 15 santim kesi oluşmasına neden olduğunu belirtti. Polis, yaralanan S.G.’nin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve zanlıdan şikayetçi olmadığını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 19 Aralık 2024 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının TC vatandaşı olduğunu, ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Pişmanım dedi.

Savcı Behrat Mavioğlu, zanlının kısa sürede yargılanıp ülkesine gönderilmesi için 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.