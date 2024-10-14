(Kamalı Haber)- Lefkoşa Türk Belediyesi binası içerisinde meydana gelen “düelloya davet, rahatsızlık, uygunsuz tavr-ı hareket” suçlarından tutuklanan Mehmet Şenol, teminat talebiyle bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz mahkemede olguları aktardı. Polis, 11.10.2024 tarihinde 11:55 raddelerinde Lefkoşa’da sakin Mehmet Şenol’un çalışmakta olduğu Lefkoşa Türk Belediyesi binası içerisinde birinci katta belediye başkanı odası önündeki koridorda kendisini daha disiplinli olması konusunda daha önceden uyardığı gerekçesi ile LTB Zabıta amirine hitaben sağ el işaret parmağını sallayarak üzerine yürüyüp makul mazereti olmaksızın yüksek sesle ‘Sen görecen, seni öldüreceğim, sen dışarı gel seni dışarda bulacağım, bulacağım seni’ diyerek düelloya davet edip, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı harekette bulunduğunu söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, ek süre alındığını belirtti. Polis, Dörtyol Polis Karakolundan alınan bilgide zanlının Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’i de telefonla arayarak, “Mayına bastınız, seni de Harmancı’nın da sonunu getireceğim”diyerek, telefonda taciz suçu işlediğini belirtti. Polis memuru, bu yönde de zanlı hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Zanlının 2022 yılına ait rahatsızlık verme suçundan sabıkası olduğunu kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Zanlının avukatı talebe itirazları olmadığını, aynı suçların tekerrür ettiğini, ailesinin de isteği ile öfke kontrol sorunuyla ilgili doktor kontrolünden geçirileceğini belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.